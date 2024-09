Hiérarchie respectée entre le HCDV et le HCFM

La logique a été respectée dans le derby entre le HC Delémont-Vallée et le HC Franches-Montagnes. Les Taignons l’ont emporté 6-0 dimanche dans la patinoire du chef-lieu jurassien. Cette rencontre était disputée dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. L’équipe franc-montagnarde de MyHockey League qui évolue un échelon au-dessus de la formation delémontaine de 1re ligue a montré ses qualités dès l’entame de la rencontre. L’ouverture du score a été inscrite à la 4e minute de la canne de Lee Roberts. Le HCFM a doublé la mise 8’ plus tard grâce à une réalisation de Karim Bouchareb. Les hommes de Vincent Léchenne ont su faire parler leur vitesse et leur technique dans ce 1er tiers : « On est venu avec un système de jeu dont ils n’ont pas l’habitude. On a réussi à faire une bonne performance », analysait le défenseur taignon Clément Stemer à la fin de la rencontre. Malgré le nouveau but de Lee Roberts en power-play à la 27e, le HC Delémont-Vallée a réalisé une meilleure performance dans la deuxième période sans toutefois parvenir à faire trembler les filets taignons. Le troisième tiers a tout d’abord vu Lee Roberts inscrire son triplé à la 42e minute. Le HCFM a finalement profité d’un certain relâchement des Vadais dans ce dernier 20’ pour inscrire son cinquième but en power-play par l’intermédiaire de Clément Stemer à la 45e. La dernière réalisation de la soirée a été marquée par Colin Loeffel à 6’ de la sirène finale. La victoire était l’unique objectif de la soirée pour le HCFM comme le confie Clément Stemer : « C’est ça qui était important. On avait tout à perdre par rapport à eux ». Cette victoire redonne confiance aux joueurs du HC Franches-Montagnes. La formation taignonne n’a gagné qu’un match de championnat sur quatre jusqu’ici. « Marquer des buts et surtout ne pas en encaisser, je pense que ça met tout le monde en confiance pour la suite », concluait le défenseur.