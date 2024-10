Le HC Franches-Montagnes nettement battu

Le HC Franches-Montagnes n’a rien pu faire mercredi soir. La formation de MyHockey League s’est inclinée 7-0 contre Martigny au Centre de Loisirs de Saignelégier. Les Taignons concèdent ainsi une quatrième défaite en cinq matches depuis la reprise du championnat face aux Valaisans qui restent invaincus en ce début de saison. Le HCFM s’était pourtant créé les premières occasions dans cette rencontre à l’image du tir de Pierric Pouilly à la 5e. Mais les Valaisans sont parvenus à ouvrir le score six minutes plus tard. L’équipe visiteuse a même doublé son avantage à la 14e grâce à une magnifique réalisation de l’expérimenté capitaine valaisan Melvin Merola. L’attaquant du HCFM Mathieu Brahier estime que les individualités de Martigny ont, par ailleurs, joué un grand rôle lors de cette défaite : « Ils ont des joueurs qui ont fait partie d’équipes des ligues supérieures. Ils ont plus de confiance dans les shoots ».

De belles occasions

Le HC Franches-Montagnes s’est créé plusieurs opportunités pour réduire l’écart dans l’entame du deuxième tiers. Pierric Pouilly, encore lui, a notamment trébuché alors qu’il se présentait seul face au gardien à la 31e. Le HCFM a également évolué à cinq contre trois durant 37 secondes mais n’a adressé qu’un seul tir sur le portier valaisan. Cet irréalisme a, finalement, été puni par deux fois dans les cinq dernières minutes de ce tiers-médian. « On a eu nos occasions mais on n’a pas réussi à les mettre au fond. C’est ça que l’on doit travailler », analyse le capitaine taignon. Il ajoute que son équipe manque de « lucidité » devant le but à l’inverse de leurs adversaires du soir.