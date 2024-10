Le HC Franches-Montagnes profite du power-play

Un HC Franches-Montagnes réaliste punit des Thurgoviens indisciplinés. Les hockeyeurs taignons se sont imposés 5-2 contre Frauenfeld samedi en début de soirée à Saignelégier à l’occasion d’une rencontre de MyHockey League. Ils sont entrés dans le match de manière rude avec une pénalité concédée par Arnaud Schnegg après seulement 11 secondes de jeu, puis l’ouverture du score thurgovienne dans la minute qui a suivi. Mais ils ont bien réagi et ont égalisé à la 9e grâce à Karim Bouchareb. Ils sont même passés devant 5 minutes plus tard après une réussite d’Arnaud Schnegg en supériorité numérique. Le HCFM a fait la différence dans le tiers intermédiaire. Lee Roberts a marqué durant un nouveau power-play à la 37e minute et Tanguy Maillard a porté le score à 4-1 dans la foulée. Frauenfeld a réduit l’écart à l’entame du dernier tiers, mais les Taignons ont tout de suite éteint l’espoir thurgovien avec un but moins de deux minutes plus tard signé Colin Loeffel, qui a été nommé homme du match.

Le HC Franches-Montagnes pointe au 8e rang du classement avec 11 unités obtenues en huit rencontres. Il prend une belle avance de huit longueurs sur son adversaire du jour et la zone rouge. /cra