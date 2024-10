Et Arnaud Schnegg sortit du bois…

Une prestation collective aboutie, un gardien décisif et un attaquant au-dessus du lot capable de faire la différence à tout moment : voilà les atouts présentés par le HC Franches-Montagnes ce mercredi soir. L’équipe jurassienne de MyHockey League s’est imposée 5-3 à Saignelégier contre Huttwil, une équipe de haut de tableau, 2e avant le coup d’envoi de ce duel. Sérieux et solidaires, les hommes de Vincent Léchenne ont également dû être patients dans ce duel. Les Alémaniques ont en effet mené 1-0, avant de revenir à 2-2 puis à 3-3 dans une rencontre âprement disputée qui a vu le HCFM marquer dans un premier temps grâce à Colin Loeffel, Noam Micheletti (deux points pour lui mercredi soir) et Tom Nappiot. Le dernier rempart du Centre de Loisirs Hugo Cerviño s’est aussi montré à son avantage, réalisant plusieurs parades déterminantes devant une défense compacte qui a également fait le dos rond à 4 contre 5 dans cette partie. Au final, le HCFM est sorti vainqueur grâce à sa fine gâchette Arnaud Schnegg. L’attaquant franc-montagnard est sorti du bois en fin de rencontre pour marquer le 4-3 à trois minutes de la sirène finale, puis le 5-3 dans la cage vide quelques dizaines de secondes plus tard. Cette victoire permet au HC Franches-Montagnes de grimper au 7e rang de la hiérarchie. /mle