Le HC Franches-Montagnes a remporté un match électrique

Le HC Franches-Montanges a montré une prestation solide. Les Taignons ont battu Thoune 4-1 mercredi soir au Centre de Loisirs dans le cadre du championnat de MyHockey League. Les Bernois qui occupent la 2e place du classement restaient pourtant sur une série de trois victoires de rang. Le HCFM est allé chercher la victoire dès le premier tiers. Il a montré qu’il maitrisait les situations spéciales. Arnaud Schnegg a inscrit les deux premiers buts franc-montagnard de la soirée en supériorité numérique (3e et 16e). Les hommes de Vincent Léchennes sont même rentrés au vestiaire sur le score de 3-0 après la réalisation de Loris Masini à la 19e. L’équipe adverse est revenue avec d’autres intentions dans la deuxième période en changeant notamment de gardien. Lee Roberts a toutefois donné un avantage confortable aux siens en inscrivant le quatrième but taignon à la 25e. Le buteur du soir était satisfait du jeu proposé par sa ligne : « On arrive bien à se trouver avec Arnaud Schnegg et Colin Loeffel. C’est bien pour l’équipe d’avoir une ligne très offensive ». La réduction de l’écart bernoise est finalement tombée à la 28e.