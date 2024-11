Le HC Franches-Montagnes surpris par l’avant-dernier

Le HC Franches-Montagnes continue d’engranger des résultats en dents de scie en MyHockey League. Les Taignons ont perdu 4-3 contre l’avant-dernier du classement Wetzikon samedi en début de soirée à Saignelégier. Ils ont ouvert le score à la 8e minute grâce à Colin Loeffel, mais les visiteurs ont renversé le match en marquant deux fois en l’espace de 22 secondes (14e). Le HCFM est revenu dans la course à la 25e avec une réussite de Matisse Bangerter, mais a à nouveau encaissé neuf minutes plus tard. Karim Bouchareb a offert une nouvelle égalisation dans le dernier tiers (44e), mais les Zurichois sont repassés devant dans la foulée. Le score n’a ensuite plus bougé malgré deux périodes de supériorité pour les Jurassiens.

Le HC Franches-Montagnes reste au 7e rang avec 17 points récoltés en douze rencontres. Il garde tout de même une bonne avance de onze unités sur la barre et leur adversaire du jour. /cra