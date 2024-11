Le HC Franches-Montagnes s’est fait peur

Le HC Franches-Montagnes a connu une fin de match stressante mais heureuse. Il a gagné 3-2 contre Lyss mercredi soir à Saignelégier. La formation franc-montagnarde de MyHockey League a mené 3-0 après 43 minutes de jeu grâce aux réussites de Karim Bouchareb et Colin Loeffel dans le premier tiers-temps et celle de Tom Nappiot lors de la dernière période. Le HCFM s’est quand même fait peur en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes. Mais il a tenu bon et empoche une victoire qui le ramène à trois points du top 6 synonyme de qualification directe pour les play-off. /nmy