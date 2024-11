Le duel entre le HCFM et le HCC se jouera à guichets fermés

La grande fête du hockey sur glace se déroulera à guichets fermés à Saignelégier. Le quart de finale de Coupe de Suisse entre le HC Franches-Montagnes, pensionnaire de MyHockey League, et le HC La Chaux-de-Fonds, équipe de Swiss League, se jouera mercredi soir devant 1'200 personnes au Centre de Loisirs. Cette jauge a été fixée par le club taignon après ses expériences du passé. « Lors des 20 dernières années, avec les matches contre Ajoie et Bienne, et plus récemment les finales contre Frauenfeld, on a remarqué que c’était la bonne limite », souligne Michaël Röthenmund, directeur sportif du HCFM. Ce dernier justifie cette décision pour des motifs de sécurité et de confort des spectateurs. /mle