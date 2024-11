Le HCFM « impatient » d’accueillir le HCC

C’est jour de fête à la patinoire à Saignelégier : le HC Franches-Montagnes accueille le HC La Chaux-de-Fonds en quart de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace ce mercredi soir (19h45). Une rencontre prestigieuse contre le voisin qui évolue un échelon au-dessus et qui se jouera à guichets fermés. « C’est une belle récompense pour les joueurs », se réjouit le directeur sportif du HCFM Michaël Röthenmund. « On avait battu le HCC l’année passée en préparation », rappelle-t-il aussi à l’heure de rêver à un exploit face au leader de Swiss League candidat à la National League. Les deux clubs voisins entretiennent d’ailleurs d’étroites relations depuis des années : « On a des contacts hebdomadaires avec le staff du HCC pour entretenir cette collaboration », explique Michaël Röthenmund, qui indique que cette bonne collaboration profite aux deux équipes. Le HCFM dispose, en effet, de joueurs bien formés, alors que certains joueurs de La Chaux-de-Fonds de retour de blessure ou encore un peu limités pour la deuxième division helvétique profite de patiner au Centre de Loisirs pour s’aguerrir.

Ce match se jouera à guichets fermés avec 1'200 spectateurs : « Ce serait possible de pousser un peu plus mais, pour que ça soit gérable ,1'200 personnes c’est la bonne capacité », affirme le directeur sportif qui ajoute : « Ça fait bizarre de voir des gens qui cherchent des billets pour le HCFM sur les réseaux sociaux ! »