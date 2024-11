Lourde défaite pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes largement battu dans le canton de Thurgovie. Les Taignons ont été fessés 6-2 par Frauenfeld samedi dans le cadre du championnat de Myhockey League. L’attaquant du HCFM Arnaud Schnegg avait pourtant ouvert la marque après quatre minutes de jeu mais l’avantage a été de courte durée car l’équipe locale est revenue au score 37 secondes plus tard. Les hommes de Vincent Léchennes ont ensuite encaissé un but en infériorité numérique à la 18e. Tanguy Maillard a toutefois su profiter de cette punition en égalisant dans la foulée. Frauenfeld a finalement repris l’avantage pour ne plus jamais l’abandonner à huit secondes du premier thé. Les « sang et or » ne sont plus parvenus à recoller à leur adversaire du soir et ont encaissé trois réalisations supplémentaires dans la deuxième moitié de la rencontre.

Le HC Franches-Montagnes conserve toutefois sa 7e place au classement. Il compte trois longueurs de retard sur la 6e place, synonyme de qualification directe pour les play-off. /fwo