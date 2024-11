Défaite pour un HC Franches-Montagnes à deux visages

Un mauvais premier tiers punit le HC Franches-Montagnes. Les hockeyeurs taignons ont perdu 5-4 à la patinoire de Dübendorf samedi en début de soirée dans le championnat de MyHockey League. Ils sont bien mal entrés dans leur rencontre et perdaient déjà 2-0 après 5 minutes, puis 4-0 au quart d'heure de jeu. Ils ont su réagir au retour des vestiaires et ont renversé la tendance dans un match qui semblait à sens unique. Karim Bouchareb a marqué le premier but taignon à la 21e, quelques minutes avant que Lee Roberts trouve le chemin des filets pour encore réduire l’écart (32e). Even Helfer a ramené le HCFM à une petite longueur des locaux à la 38e. Malheureusement, les Zurichois ont repris leurs esprits et ont marqué dès l’entame du dernier tiers. Karim Bouchareb a redonné espoir aux siens à la 54e, s’offrant ainsi un doublé, mais le score n’a plus bougé jusqu’à la sirène finale.

Le HCFM enchaîne un 2e revers de rang en championnat. Il conserve sa 7e place avec 22 points récoltés en 17 rencontres. /cra