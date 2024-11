Arnaud Schnegg prolonge au HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes conserve son « monsieur plus ». Arnaud Schnegg a prolongé de deux saisons son entente avec la formation taignonne de MyHockey League. Le HCFM l’a fièrement annoncé en diffusant une vidéo lors de la soirée des sponsors du club mercredi soir à la Halle-Cantine à Saignelégier. L’attaquant de 23 ans porte les couleurs « sang et or » depuis 2022 et dispute actuellement son troisième exercice avec le HCFM. En trois saisons, il a inscrit 98 points (42 buts, 56 assists) en 77 matches et a même été élu meilleur joueur du championnat la saison dernière. Cet hiver après 16 rencontres, Arnaud Schnegg a marqué 25 points (11 buts, 14 assists). Il est actuellement le meilleur pointeur de MyHockey League. /nmy