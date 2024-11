Le HCFM soigne son indiscipline et renverse Langenthal

Il est de coutume de dire qu’un bonheur n’arrive jamais seul… et le HC Franches-Montagnes en a fait l’expérience. La formation taignonne de MyHockey League a gagné 2-1 contre Langenthal mercredi soir à Saignelégier. Ce succès permet au Top Scorer du HCFM Arnaud Schnegg de célébrer sa prolongation de deux ans annoncée avant la rencontre. « C’est toujours plus sympa de faire ça avec une victoire », sourit l’attaquant. Mais les « sang et or » ont eu chaud devant les 672 spectateurs présents, dont des sponsors du club invités à assister à la rencontre.





L’indiscipline s’évapore et les buts tombent

Lors des deux premiers tiers-temps, les hommes de Vincent Léchenne ont fait preuve d’une trop grande indiscipline en écopant de six pénalités. Et c’est à quatre contre cinq que le HCFM a concédé l’ouverture du score à la 33e minute de jeu. « On peut s’estimer heureux de ne prendre qu’un seul but », souffle Arnaud Schnegg. Et il est vrai que sans un grand Hugo Cerviño dans les cages et un bon travail défensif, les Bernois auraient pu prendre un avantage plus conséquent.