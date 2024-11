Le HCFM évite la peau de banane

Le HC Franches-Montagnes n’a pas perdu de plumes chez le dernier du championnat de MyHockey League. Il s’est imposé 5-3 samedi soir sur la glace de Bülach. Le HCFM s’est illustré dès la 5e minute grâce à la réussite de Tom Nappiot en supériorité numérique. Il est toutefois retourné au vestiaire en étant mené 2-1 après les buts zurichois tombés à la 9e puis à la 15e minute de jeu. Mais les hommes de Vincent Léchenne ont passé l’épaule en deuxième période. Noam Micheletti a d’abord égalisé à la 25e et puis Jérémy Chèvre, à peine une minute plus tard, a donné l’avantage aux siens grâce à son premier but de la saison. Dans le dernier tiers-temps, Bülach est encore revenu au score à la 52e avant que le Top Scorer taignon Arnaud Schnegg inscrive son 12e goal en championnat à la 56e. Colin Loeffel a définitivement assuré la victoire des « sang et or » en envoyant le puck dans la cage vie à dix secondes de la sirène finale.

Ce deuxième succès consécutif permet au HCFM de revenir provisoirement à deux points de la 6e place d’Arosa qui doit encore jouer dimanche. /nmy