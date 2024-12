Le HCFM craque en fin de rencontre

Malgré une belle résistance, le HC Franches-Montagnes n’est pas parvenu à ramener de point de son déplacement à Thoune. Les Taignons se sont inclinés 2-1 dans l’Oberland bernois mercredi soir en MyHockey League après avoir concédé le but décisif à six minutes de la sirène finale. Le HCFM avait pourtant ouvert le score après dix minutes grâce à Colin Loeffel et tenait encore son but d’avance à la mi-match. Mais les Bernois ont égalisé à la 39e grâce à une situation de supériorité numérique avant de se détacher en fin de rencontre. La formation franc-montagnarde reste 7e du classement mais se retrouve dans un ventre mou avec dix points d’avance sur le 8e et désormais huit longueurs de retard sur le top 6. /jpi