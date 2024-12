Le HCFM craque en fin de match contre le leader

Le HC Franches-Montagnes n’est vraiment pas passé loin d’épingler le leader. Les hockeyeurs taignons ont toutefois perdu 5-4 contre Martigny, mercredi soir, dans le championnat de MyHockey League. Dans un Centre de Loisirs garni de 315 spectateurs, le leader valaisan a imprégné un gros rythme et a pris les devants pour mener 2-0 après 12 minutes de jeu. Le HCFM ne s’est toutefois pas laissé impressionner et a complètement inversé la tendance du match en marquant trois fois en 6’07’’ grâce à Thomas Devesvre pour son premier but de la saison, à l’Ajoulot Jérémy Chèvre et à Loris Masini. Peu après la mi-match, Karim Bouchareb est même parvenu à donner deux longueurs d’avance aux hommes de Vincent Léchenne. Las pour ces derniers, leur avantage de deux buts n’aura duré qu’une trentaine de secondes, Martigny réduisant le score sur pénalty. C’est dans la dernière période que le leader a fini par combler son retard, puis par prendre un maigre avantage qui a suffi à son grand bonheur. En encaissant le cinquième but valaisan à moins de trois minutes de la sirène finale, les Taignons ont en effet vu leurs ambitions de points s’envoler. Au classement, Franches-Montagnes est toujours 7e avec désormais dix points de retard sur le 6e. Le HCFM dispute encore un dernier match en 2024 ce samedi sur la glace d’Huttwil. /mle