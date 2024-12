Le HC Franches-Montagnes s’incline dans les dernières minutes

Le HC Franches-Montagnes termine l’année par une défaite. Les Taignons se sont inclinés 3-2 contre le dauphin Huttwil samedi soir en terres argoviennes dans le championnat de MyHockey League. Ils ont pourtant parfaitement lancé leur rencontre et ont ouvert le score à la 17e minute en supériorité numérique grâce à Karim Bouchareb. Les locaux sont revenus au score à la mi-match avant de passer devant à la 38e en situation spéciale. Le HCFM n’a pas abandonné et a égalisé au retour des vestiaires par Colin Loeffel, alors qu’il jouait pourtant à quatre contre cinq. La rencontre s’est emballée dans les dernières minutes pour les Taignons. Ils ont concédé une pénalité de deux minutes, puis Thomas Devesvre s’est fait expulsé dans la foulée pour violence physique sur un officiel. En infériorité numérique, le HCFM a encaissé le dernier but de la soirée à moins de trois minutes de la sirène finale pour s’incliner 3-2.

Le HC Franches-Montagnes reste 7e au classement de MyHockey League et enchaîne un quatrième revers de rang pour terminer l’année. Il rechaussera les patins le samedi 4 janvier prochain à Wetzikon. /cra