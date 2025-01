Le HCFM et Arnaud Schnegg sont lancés

Le HC Franches-Montagnes entame l’année du bon patin. Il s’est imposé 5-0 sur la glace de Wetzikon, samedi soir, en MyHockey League. Contre une équipe très indisciplinée qui aura écopé de neuf pénalités mineures et d’une pénalité de match, les Jurassiens se sont mis en route grâce à leur jeu de puissance. Karim Bouchareb, à 5 contre 4, et Lee Roberts, à 5 contre 3, ont permis au HCFM de mener de deux longueurs après une première période particulièrement hachée. Les hommes de Vincent Léchenne sont parvenus à enfoncer le clou avant la mi-match grâce à l’attaquant Loris Masini. Le changement de gardien des Zurichois n’aura rien changé à l’issue de ce duel, Arnaud Schnegg corsant l’addition à 14 secondes de la deuxième sirène. Le HCFM a même signé sa victoire la plus large de la saison en marquant une cinquième réussite grâce à Lee Roberts et en parvenant pour la première fois de l’exercice à blanchir. La soirée fut belle en particulier pour le portier franc-montagnard Lucas Gaudreault (ndlr : qui remplaçait Hugo Cerviño aligné avec La Chaux-de-Fonds en Swiss League) et pour le Top Scorer Arnaud Schnegg, auteur de quatre points. Au classement, les Taignons restent 7es, avec dix points de retard sur le top 6. /mle