Le HC Franches-Montagnes crucifié en fin de match

Le HC Franches-Montagnes manque à nouveau le coche à domicile. Il s’est incliné 4-3 devant Seewen samedi soir à Saignelégier dans le championnat de MyHockey League. Les Jurassiens ont ainsi concédé une troisième défaite de suite sur leur glace et voient le top 6 qualificatif pour les play-off s’éloigner à dix points alors qu’il reste huit matches à disputer jusqu’au terme de la saison régulière.





Bon départ mais mauvais finish

Les choses ont pourtant bien débuté pour le HCFM avec l’ouverture du score tombée après 2’29’’ de la crosse du Top Scorer Arnaud Schnegg. Mais les Soleurois ont répondu à la 19e. Dans le deuxième tiers-temps, Colin Loeffel a redonné l’avantage aux siens à la 31e alors que les Taignons évoluaient en infériorité numérique. Sauf que, 37 secondes plus tard et toujours à 4 contre 5, les Francs-Montagnards ont concédé l’égalisation. C’était sans compter sur la détermination de Colin Loeffel qui y est allé de son doublé à la 36e. Les hommes de Vincent Léchenne ont finalement dû s’avouer vaincu lors de la dernière période. Ils ont d’abord vu Seewen revenir à hauteur au tableau d’affichage à la 47e. Et puis, à 59 secondes de la sirène finale, les visiteurs ont réussi à avoir le dernier mot en inscrivant un quatrième but décisif. /nmy