Le HC Franches-Montagnes bat la lanterne rouge

Le HC Franches-Montagnes met fin à une série de trois défaites de suite dans le championnat de MyHockey League de hockey sur glace. Les Taignons ont battu la lanterne rouge Lyss 3-1 mercredi soir à domicile. Le score est resté nul et vierge après le premier tiers-temps et les visiteurs ont ouvert le score à la 25e minute de jeu. Le HCFM a ensuite égalisé à la 33e minute grâce à Jérémy Chèvre avant de prendre les devants dès la 38e minute sur un but de Loris Masini. Arnaud Schnegg a scellé le score à la 46e minute. Les hommes de Vincent Léchenne restent à la 7e place au classement mais reviennent à sept points de la barre. /fco