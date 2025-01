Le HC Franches-Montagnes paie son indiscipline chez le leader

Le HC Franches-Montagnes a tenu la dragée haute au leader de MyHockey League. Les Jurassiens sont rentrés battus de Huttwil 2-1 samedi. Ils ont ouvert le score à la 12e par l’intermédiaire de Lee Roberts, avant d'encaisser l’égalisation 129 secondes plus tard. Les Bernois ont profité d’un avantage numérique pour prendre les devants à la 47e et ne plus lâcher leur os. La discipline n’a pas été le maitre-mot du côté des « sang et or » qui ont concédé sept pénalités. Ils restent 7es du classement avec toujours sept points de retard sur la zone directement qualificative pour les play-off, alors qu’il reste six rondes à jouer dans la saison régulière. /emu