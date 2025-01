Le HC Franches-Montagnes voit le top 6 s’éloigner

Le HC Franches-Montagnes enchaîne une deuxième défaite consécutive. Les Taignons ont perdu 5-3 à Langenthal samedi soir dans le championnat de MyHockey League. Ils sont pourtant parfaitement entrés dans la rencontre. Loris Masini a ouvert le score à la 8e et Mathieu Brahier a doublé la mise quatre minutes plus tard. Les Jurassiens ont concédé la réduction de l’écart en fin de premier de tiers en infériorité numérique. Ils ont ensuite vu leur adversaire égaliser à la 25e, puis passer devant à la demi-heure de jeu. Les filets du HCFM ont tremblé à deux nouvelles reprises. Tout d’abord, dès l’entame du dernier « vingt », puis à la 50e minute. Il est finalement parvenu à marquer un nouveau but pour porter le score à 5-3 à la 54e, mais il était trop tard pour espérer renverser la rencontre.

Le HCFM reste 7e du classement, mais perd un point sur le top 6 synonyme de qualifications directes pour les play-off. Il compte à présent huit longueurs de retard alors qu’il lui reste cinq matches à jouer. /cra