Le top 6 est presque inatteignable pour le HCFM

La qualification directe pour les play-off de MyHockey League ne tient plus qu’à un fil au HC Franches-Montagnes. Les Taignons ont perdu 5-3 face au leader du classement Huttwil mercredi soir à Saignelégier. Ce troisième revers de suite laisse le HCFM à onze points du top 6 alors qu’il ne reste plus que quatre matches à disputer jusqu’à la fin du championnat régulier. Les Francs-Montagnards devront impérativement gagner mercredi prochain contre Thoune et compter sur un faux pas du 6e Dübendorf pour ne pas être assurés de terminer en pré-play-off.





Le HCFM a craqué en fin de partie contre le leader

Face à Huttwil, le HC Franches-Montagnes a concédé l’ouverture du score après cinq minutes de jeu mais les 215 spectateurs présents à Saignelégier ont pu apprécier l’égalisation de Karim Bouchareb tombée à la 18e en supériorité numérique. Sauf que les Bernois ont repris leur avantage à dix secondes de la première sirène.

Au courage, les hommes de Vincent Léchenne sont revenus à hauteur grâce à une nouvelle réussite en power-play, cette fois de la part de Lionel Girardin à la 39e. Le jeu de puissance jurassien a encore fait mal au leader puisque dans le dernier tiers-temps, Colin Loeffel a permis aux siens de prendre les devants. Mais le HCFM a craqué en prenant deux buts en l’espace de vingt secondes dans les dernières minutes du match. Huttwil a enfoncé le clou dans la cage désertée par Lucas Gaudreault. /nmy