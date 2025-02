Le HCFM dit adieu à la qualification directe pour les play-off

Face au 4e de la hiérarchie, les Jurassiens n’ont pas semblé dans leur assiette. Peu incisif devant, fébrile derrière et approximatif dans les transmissions, le HCFM a encaissé l’ouverture du score à la 7e minute et a même concédé le break à la 13e en infériorité numérique. On a cru à un sursaut dans le 2e tiers-temps suite à la transformation d’un pénalty du Top Scorer Arnaud Schnegg à la 28e, alors que les « sang et or » venaient d’évoluer à 4 contre 5 depuis près de 4 minutes. Mais Thoune a rétabli son avantage à la 35e, une nouvelle fois en power-play.

La messe a été dite en début de dernière période. Les hommes de Vincent Léchenne ont encaissé 3 buts supplémentaires en l’espace de 5 minutes. Les Taignons ont toutefois inscrit une seconde réussite à la 56e par Loris Masini, parfaitement servi par Louis Prevost. Ce dernier a joué ses premières minutes avec le HCFM. Le Fribourgeois de 21 ans, arrivé il y a quelques jours dans le Jura en provenance de Guin, veut mettre ses qualités au profit de ses nouvelles couleurs. « Je vais amener des pucks au but, déborder les adversaires et mettre des shoots au goal », souligne la recrue qui a déjà pu démontrer ses qualités de vitesse face à Thoune. /nmy