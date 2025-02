Le HCFM assuré de finir dans le top 8

Le HC Franches-Montagnes met fin à une triste série. Après cinq défaites de rang en MyHockey League, les Taignons ont retrouvé le sourire mercredi soir. Ils ont gagné 3-2 après prolongation à Lyss, une équipe déjà condamnée au play-out. Cette victoire permet au HCFM de reprendre la 7e place du classement, avec un point d’avance sur Langenthal que les Jurassiens accueilleront samedi pour clôturer la saison régulière. Déjà assurés de disputer les pré-play-off, les hommes de Vincent Léchenne ne peuvent plus finir au-delà du top 8.





Lee Roberts en sauveur

Tantôt chassé, tantôt chasseur, le HC Franches-Montagnes n’a pas su se mettre à l’abri dans un duel qu’il a bien commencé. Après moins de dix minutes de jeu, Lee Roberts a permis aux Jurassiens de prendre les devants, après un relais bien senti avec Loris Masini. Cet avantage aura été de courte durée, puisque les Bernois sont parvenus à égaliser au quart d’heure de jeu sur leur premier jeu de puissance. Pire encore, Lyss a pris les devants au début du deuxième tiers-temps, le HCFM faisant preuve d’un certain laxisme et laissant l’attaquant bernois sans véritable adversité dans le slot. Les Taignons ont toutefois pu compter sur leur duo gagnant de la soirée pour égaliser à 2-2 moins de deux minutes plus tard. Loris Masini s’est échappé sur la gauche de l’aire de jeu et a pu servir Lee Roberts sur un plateau pour son neuvième but de l’exercice. La deuxième partie du match n’aura pas permis de départager les deux équipes, malgré plusieurs pénalités infligées de part et d’autre. D’ailleurs, Franches-Montagnes pourra regretter son manque d’efficacité en jeu de puissance, malgré six minutes passées en jeu de puissance mercredi soir. C’est finalement le Top Scorer Arnaud Schnegg qui a donné la victoire à ses couleurs lors de la prolongation en marquant son 20e but de la saison, assisté par un certain Lee Roberts, auteur donc de trois points en terre alémanique. /mle