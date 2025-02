Trop léger, le HCFM se met en difficulté

Le HC Franches-Montagnes n’avait pas enclenché le bon mode ce mardi soir. Il a démarré sa série de pré-play-off de MyHockey League contre Wetzikon par une défaite 4-1 à Saignelégier. Le HCFM est donc dos au mur et se doit de l’emporter jeudi en terre zurichoise pour espérer disputer la « belle » samedi dans le chef-lieu franc-montagnard. Lors de cet acte initial, les hommes de Vincent Léchenne ont affiché un trop gros déficit d’agressivité et d’engagement pour espérer meilleur sort. « On ne s’est pas présenté dans le premier, dans le deuxième, ni dans le troisième tiers-temps », analyse le défenseur franc-montagnard Thomas Devesvre.





En attente de la moindre erreur

Défensivement bien en place, Wetzikon a attendu les erreurs de Franches-Montagnes pour se jeter dans la brèche, notamment grâce à la vitesse de ses ailiers que les Jurassiens ont peiné à maîtriser. Parfois empruntés au moment de relancer face à l’agressivité des Zurichois, les Taignons ont offert l’ouverture du score aux visiteurs sur un plateau au quart d’heure de jeu. Puis, ce fut au tour du portier Hugo Cerviño de dérouler le tapis rouge. Une sortie plus qu’hasardeuse du portier du HCFM a permis aux Alémaniques de doubler la mise… et de consolider leur plan de match. Cette réussite a toutefois eu le don de réveiller un peu les Taignons. Reste que la maladresse et parfois la malchance ont été des écueils difficiles à surmonter. Si Loris Masini a manqué son entreprise par deux fois au moment de conclure, c’est le Top Scorer Arnaud Schnegg qui a donné de l’espoir à ses troupes après moins d’une minute de jeu dans le troisième tiers-temps. Cette réussite a été marquée à 5 contre 4. Le HCFM n’est toutefois pas parvenu à surfer sur ce but et a encaissé le 3-1 peu après, étant coupable sur cette action-là d’un certain laxisme. Après avoir changé ses lignes, l’entraîneur taignon Vincent Léchenne a abattu un autre atout en sortant son gardien à près de trois minutes de la dernière sirène. Sur une action confuse, Franches-Montagnes a obtenu un pénalty que le meilleur compteur de la saison régulière Arnaud Schnegg a manqué. Tout un symbole… les Alémaniques ont scellé le score dans la cage vide, quelques secondes après un tir taignon sur les montants. Les hommes de Vincent Léchenne n’auront pas le temps de ruminer cette défaite. Ils devront réagir et surtout enclencher le mode survie pour ne pas que la saison s’arrête abruptement jeudi soir. « On sait ce qu’on a à faire », conclut Thomas Devesvre. /mle