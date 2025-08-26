Le HCFM signe un partenariat avec le HC Sierre

Le HC Franches-Montagnes signe un partenariat avec une nouvelle formation professionnelle. Le HCFM annonce ce mardi avoir noué une collaboration avec le HC Sierre, pensionnaire de Swiss League, pour la saison 2025-2026. Plusieurs joueurs valaisans seront donc susceptibles d’être alignés en MyHockey League avec l’équipe franc-montagnarde au cours de la saison à venir. « L’arrivée de jeunes joueurs talentueux constituera un vrai atout pour notre équipe tout en favorisant leur développement », souligne le directeur sportif du HCFM, Michaël Röthenmund. Son club bénéficie déjà de collaborations existantes avec le HC Ajoie, le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Bienne « qui resteront en vigueur et continueront de renforcer notre structure sportive », précise le communiqué.





Ludovic Voirol s'entraîne avec le HCFM

Le HC Franches-Montagnes affronte justement le HC Sierre ce mardi soir en match de préparation à 20h15 à Saignelégier. L’équipe jurassienne devrait être renforcée pour cette rencontre par Ludovic Voirol, sans club depuis son départ de La Chaux-de-Fonds, qui s'entraîne depuis une dizaine de jours avec le HCFM. « Il a été clair avec nous en nous indiquant que son objectif était de trouver un club de ligue nationale. Si ce n'est pas le cas, il est évident qu'on parlera avec lui pour compléter notre effectif », relève Michaël Röthenmund. /comm-jpi