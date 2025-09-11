Le HC Franches-Montagnes affiche ses ambitions

Un contingent séduisant qui demande confirmation. Le HC Franches-Montagnes aborde ce samedi la nouvelle saison de MyHockey League. Lors du dernier exercice, le club jurassien avait échoué au premier tour des play-off après avoir terminé la saison régulière au 7e rang. Pendant l’été, le visage du HCFM a passablement évolué, ce qui doit lui permettre de franchir un cap dans ce championnat relevé.

En augmentant « raisonnablement » le budget pour reprendre le terme du directeur sportif Michaël Röthenmund, Franches-Montagnes est parvenu à garder ses moteurs et à attirer des joueurs confirmés et des jeunes talents.





Gary Sheehan, moteur du recrutement taignon

Le HC Franches-Montagnes a réalisé une campagne de transferts séduisante. Avec Eliott Meyrat et Ludovic Voirol, il s’est attaché les services de deux joueurs qui ont disputé plus de 200 matches de Swiss League dans leur carrière. Le HCFM a aussi rapatrié Nils Sejejs et David Beuret, deux anciens attaquants de la maison. Son projet a également séduit trois jeunes joueurs à fort potentiel, à savoir Kilian Bernascoini, Lorin Froidevaux et Théo Beglieri. « C’était une nécessité d’élargir la profondeur de l’effectif. Ces dernières saisons, on était dépendants de trois joueurs pour gagner des matches », note le directeur sportif Michaël Röthenmund qui a d’ailleurs réussi aussi à conserver les trois joueurs en question, Arnaud Schnegg, Lee Roberts et Colin Loeffel. Selon Michaël Röthenmund, la présence à la barre de Gary Sheehan a contribué à la constitution d’un effectif dense : « C’est plus facile d’engager des joueurs quand il y a un coach qui a un nom et qui est respecté dans ce qu’il fait », affirme-t-il. En parallèle, le HCFM a signé une entente avec le HC Sierre. Cela doit permettre au club jurassien de bénéficier de certaines aides ponctuelles. « Mais ça ne change rien aux ententes qu’on a avec Ajoie et La Chaux-de-Fonds », précise encore Michaël Röthenmund.





Rester terre à terre

Face à cet afflux de joueurs confirmés ou à fort potentiel, le HCFM veut se montrer ambitieux. Toutefois, il ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs : « On va devoir prouver sur la glace », tempère Michaël Röthenmund. Et ce, dès samedi et le déplacement sur les bords du Lac de Constance pour y défier les Pikes d’Oberthurgau, une équipe que Franches-Montagnes a laminé 9-1 en préparation. Les dirigeants du club jurassien visent modestement le top-6 du classement. Le directeur sportif se dit toutefois convaincu que son équipe a le niveau pour s’installer dans le top-4 et ainsi bénéficier de l’avantage de la glace lors du coup d’envoi des play-off. Le HCFM n’en oublie pas sa volonté de régionalisation et de formation, deux aspects qui sont chers au pensionnaire du Centre de Loisirs. /mle