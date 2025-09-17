Le HCFM enchaîne un deuxième large succès

Le HC Franches-Montagnes confirme devant son public ses débuts en fanfare en MyHockey League. Après une première victoire 5-0 à Oberthurgau en ouverture du championnat, les Taignons ont battu Lyss 5-1 mercredi soir à Saignelégier. Ce deuxième succès d’affilée leur permet de conserver provisoirement la première place au classement. Les Francs-Montagnards ont rapidement pris les devants en menant 2-0 après moins de trois minutes de jeu grâce à des buts de Karim Bouchareb (1re) et de la recrue Ludovic Voirol (3e). La réduction de l’écart des Bernois au quart d’heure de jeu n’a pas ébranlé la confiance de l’équipe de Gary Sheehan qui a repris deux longueurs d’avance dès le retour des vestiaires par l’ancien attaquant de Martigny Nils Sejejs (22e) tandis que Jérémy Chèvre a corsé l'addition à la 50e en supériorité numérique. Arnaud Schnegg s'est même permis de sceller le score à 4 contre 5 (56e). Avec six points en deux matches, 10 buts marqués et un seul encaissé, le HCFM lance idéalement sa saison avant de se rendre à Bülach samedi (17h45). /jpi