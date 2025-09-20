Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes continue son début de saison canon. Il s’est imposé face à Bülach 8-0 samedi soir dans le canton de Zurich à l’occasion de la troisième journée de MyHockey League. Les hockeyeurs Taignons menaient déjà de quatre buts après le premier tiers. Mathieu Brahier a ouvert le score après sept minutes de jeu. Arnaud Schnegg a confirmé la domination jurassienne en marquant cinq minutes plus tard. Lee Roberts s’est ensuite offert un doublé (16e et 20e). Le deuxième « vingt » a été plus haché avec une pénalité de match contre Tanguy Maillard dès l’entame pour une charge contre la bande. Deux punitions sont encore tombées de chaque côté, mais le score n’a pas bougé dans cette période.





Un dernier tiers sans pitié

Les Taignons ont encore aggravé le score dans le dernier tiers, malgré quatre nouvelles pénalités concédées. Nils Sejejs a permis au HCFM de prendre cinq longueurs d’avance au retour des vestiaires (42e). Maxime Wälti a encore salé l’addition zurichoise à la 47e. Deux joueurs se sont ensuite offert un doublé en fin de match. Nils Sejejs (51e) a d’abord frappé, puis Arnaud Schnegg a clos le score à la 58e, alors que Franches-Montagnes évoluait à quatre contre cinq.

Le HCFM décroche un troisième large succès en autant de matches de MyHockey League. Avec 18 buts marqués pour un seul concédé, il caracole logiquement en tête du classement. Il se déplace à Thoune mercredi pour y affronter la deuxième équipe la plus prolifique du classement avec 13 buts. /cra