Le HCFM passe au prochain tour

Le HC Franches-Montagnes passe facilement la rampe des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les hockeyeurs taignons de MyHockey League ont battus Neuchâtel Université 7-1 jeudi soir à l’extérieur. Les Neuchâtelois évoluent en 1re ligue, une division en dessous. Le HCFM menait déjà 5-0 après le premier tiers. Il a encaissé l’unique but de l’équipe adverse peu avant la mi-match. Les hommes de Gary Sheehan ont conclu leur récital en marquant une fois dans les deux derniers tiers (29e et 50e).

Six joueurs du HCFM ont fait trembler les filets dans cette rencontre. Seul Arnaud Schnegg a inscrit un doublé. Les Taignons retrouveront le championnat mercredi prochain à domicile contre Langenthal. /fwo