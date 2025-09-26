Le HCFM passe au prochain tour

Le HC Franches-Montagnes s’est imposé 7-1 contre Neuchâtel Université jeudi à l’extérieur à ...
Le HCFM passe au prochain tour

Le HC Franches-Montagnes s’est imposé 7-1 contre Neuchâtel Université jeudi à l’extérieur à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace.

Une victoire facile en coupe pour le HC Franches-Montagnes. (Photo : archives/Damien Carnal). Une victoire facile en coupe pour le HC Franches-Montagnes. (Photo : archives/Damien Carnal).

Le HC Franches-Montagnes passe facilement la rampe des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les hockeyeurs taignons de MyHockey League ont battus Neuchâtel Université 7-1 jeudi soir à l’extérieur. Les Neuchâtelois évoluent en 1re ligue, une division en dessous. Le HCFM menait déjà 5-0 après le premier tiers. Il a encaissé l’unique but de l’équipe adverse peu avant la mi-match. Les hommes de Gary Sheehan ont conclu leur récital en marquant une fois dans les deux derniers tiers (29e et 50e).

Six joueurs du HCFM ont fait trembler les filets dans cette rencontre. Seul Arnaud Schnegg a inscrit un doublé. Les Taignons retrouveront le championnat mercredi prochain à domicile contre Langenthal. /fwo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Articles les plus lus

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23