Un score fleuve mais « une belle expérience » pour la réserve du HCFM

L’équipe taignonne de 2e ligue a été éliminée par le HC Sierre en 16e de finale de la Coupe ...
Un score fleuve mais « une belle expérience » pour la réserve du HCFM

L’équipe taignonne de 2e ligue a été éliminée par le HC Sierre en 16e de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Elle a perdu 17-0 face aux Valaisans de Swiss League dimanche à Saignelégier.

Les deux gardiens taignons, Pierrick Varrin (photo) et Quentin Leuenberger, ont griffé la glace et ils ont eu du travail devant les cages. (Photo : Jonathan Vallat). Les deux gardiens taignons, Pierrick Varrin (photo) et Quentin Leuenberger, ont griffé la glace et ils ont eu du travail devant les cages. (Photo : Jonathan Vallat).

Une montagne impossible à gravir pour la réserve du HC Franches-Montagnes. La formation de 2e ligue a été sortie par le HC Sierre en 16e de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Elle a été étrillée 17-0 par les Valaisans, pensionnaires de Swiss League et entrainés par Chris McSorley, dimanche soir à Saignelégier. Malgré les trois divisions d’écart, les hommes de Loic Lachat ont conclu le premier tiers-temps avec un désavantage de deux buts. Mais par la suite, les visiteurs ont enfilé les réussites comme des perles. « Avec les longs changements ça devient difficile et ils ont déroulé », analyse Cyril Taillard. Sans trop s’attarder sur le tableau d’affichage, le capitaine du HCFM relève « une belle expérience parce que ça n’arrive qu’une ou deux fois dans une carrière. »

Cyril Taillard : « On prend du plaisir parce que c’est un événement qui n’arrive pas souvent. »

Ecouter le son

La réserve est donc éliminée, mais ce n’est pas le cas de l’équipe fanion. La formation de MyHockey League du HC Franches-Montagnes s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse grâce à sa victoire 7-1 contre Neuchâtel Université jeudi soir. « Cette année ils ont une belle équipe donc ils peuvent aller un petit bout », soutient Cyril Taillard. /nmy


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

National League: Lausanne domine Berne 6-3

National League: Lausanne domine Berne 6-3

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 16:37

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 09:01

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Hockey    Actualisé le 27.09.2025 - 22:39

Le HC Ajoie perd mais avance

Le HC Ajoie perd mais avance

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 01:29

Articles les plus lus

HCA : rien ne sert de courir...

HCA : rien ne sert de courir...

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 23:43

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Hockey    Actualisé le 27.09.2025 - 22:39

Le HC Ajoie perd mais avance

Le HC Ajoie perd mais avance

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 01:29

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 09:01

Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 09:15

HCA : rien ne sert de courir...

HCA : rien ne sert de courir...

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 23:43

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Hockey    Actualisé le 27.09.2025 - 22:39

Le HC Ajoie perd mais avance

Le HC Ajoie perd mais avance

Hockey    Actualisé le 28.09.2025 - 01:29

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Hockey    Actualisé le 25.09.2025 - 08:32

Le HCFM passe au prochain tour

Le HCFM passe au prochain tour

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 06:49

Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

Killian Mottet : « J’espère que je ne vais pas me tromper de maillot »

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 09:15

HCA : rien ne sert de courir...

HCA : rien ne sert de courir...

Hockey    Actualisé le 26.09.2025 - 23:43