Un score fleuve mais « une belle expérience » pour la réserve du HCFM

Une montagne impossible à gravir pour la réserve du HC Franches-Montagnes. La formation de 2e ligue a été sortie par le HC Sierre en 16e de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Elle a été étrillée 17-0 par les Valaisans, pensionnaires de Swiss League et entrainés par Chris McSorley, dimanche soir à Saignelégier. Malgré les trois divisions d’écart, les hommes de Loic Lachat ont conclu le premier tiers-temps avec un désavantage de deux buts. Mais par la suite, les visiteurs ont enfilé les réussites comme des perles. « Avec les longs changements ça devient difficile et ils ont déroulé », analyse Cyril Taillard. Sans trop s’attarder sur le tableau d’affichage, le capitaine du HCFM relève « une belle expérience parce que ça n’arrive qu’une ou deux fois dans une carrière. »