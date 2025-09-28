Un score fleuve mais « une belle expérience » pour la réserve du HCFM

L’équipe taignonne de 2e ligue a été éliminée par le HC Sierre en 16e de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Elle a perdu 17-0 face aux Valaisans de Swiss League dimanche à Saignelégier.
Une montagne impossible à gravir pour la réserve du HC Franches-Montagnes. La formation de 2e ligue a été sortie par le HC Sierre en 16e de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Elle a été étrillée 17-0 par les Valaisans, pensionnaires de Swiss League et entrainés par Chris McSorley, dimanche soir à Saignelégier. Malgré les trois divisions d’écart, les hommes de Loic Lachat ont conclu le premier tiers-temps avec un désavantage de deux buts. Mais par la suite, les visiteurs ont enfilé les réussites comme des perles. « Avec les longs changements ça devient difficile et ils ont déroulé », analyse Cyril Taillard. Sans trop s’attarder sur le tableau d’affichage, le capitaine du HCFM relève « une belle expérience parce que ça n’arrive qu’une ou deux fois dans une carrière. »
Cyril Taillard : « On prend du plaisir parce que c’est un événement qui n’arrive pas souvent. »
La réserve est donc éliminée, mais ce n’est pas le cas de l’équipe fanion. La formation de MyHockey League du HC Franches-Montagnes s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse grâce à sa victoire 7-1 contre Neuchâtel Université jeudi soir. « Cette année ils ont une belle équipe donc ils peuvent aller un petit bout », soutient Cyril Taillard. /nmy