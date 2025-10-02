Le HC Franches-Montagnes reprend sa marche en avant

Le HC Franches-Montagnes corrige le tir. Après avoir concédé leur première défaite de la saison la semaine passée, les Taignons ont dominé Langenthal 4-1 mercredi soir sur leur glace de Saignelégier en MyHockey League. Lee Roberts a tout d’abord signé un doublé face à une équipe de bas de classement en marquant à la 10e, puis à la 27e sur deux situations de supériorité numérique. Les Bernois ont réduit l’écart avant la deuxième sirène pour maintenir la pression sur l’équipe de Gary Sheehan durant la dernière période. Les Jurassiens sont toutefois parvenus à plier le match dans les deux dernières minutes du temps règlementaire. Arnaud Schnegg a exploité un nouveau power-play, puis Karim Bouchareb a scellé le score dans la cage vide. Le HCFM garde la tête du classement avec deux longueurs d’avance sur son dauphin après cinq rondes. /emu