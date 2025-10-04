Le HCFM s’incline contre un gros calibre

Il n’a pas manqué grand-chose au HC Franches-Montagnes pour faire tomber le champion en titre de MyHockey League. La formation taignonne s’est inclinée 5-3 contre Seewen samedi au Centre de Loisirs.

Le HCFM a été surpris en début de rencontre par des Schwytzois rapides et habiles dans l’exécution. Il était mené 2-0 à la 8e. L’entraineur Gary Sheehan a demandé un temps mort dans la foulée qui a permis de remettre son équipe sur les bons rails. Karim Bouchareb a réduit l’écart 5’ plus tard et Theo Beglieri a offert l’égalisation à ses coéquipiers à la 19e. Les Taignons ne sont toutefois pas parvenus à terminer le premier tiers sur ce score de parité. Seewen a repris les devants 25’’ après le deuxième but jurassien.

Le HC Franches-Montagnes n’a pas lâché son os. Il est parvenu à égaliser une seconde fois grâce à Colin Loeffel à la 26e (3-3). Les « sang et or » auraient même pu prendre l’avantage dans le troisième tiers. Ils se sont montrés dangereux devant la cage schwytzoise à l’image des deux face-à-face ratés de Loris Masini. Seewen a finalement été plus réaliste en trompant Hugo Cerviño à deux reprises en 28’’ (49e et 50e).

Le HCFM recule à la 2e place du classement après cette défaite. Il laisse le trône de leader à son adversaire du jour. /fwo