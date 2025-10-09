Le HC Franches-Montagnes trébuche à Frauenfeld

La formation taignonne de MyHockey League s’est inclinée 2-1 sur la glace de l’avant-dernier ...
La formation taignonne de MyHockey League s’est inclinée 2-1 sur la glace de l’avant-dernier thurgovien mercredi soir. Une deuxième défaite de rang pour le HCFM.

Hugo Cervinño n'a pas pu parer les assauts de Frauenfeld. (Photo : archives/Georges Henz) Hugo Cervinño n'a pas pu parer les assauts de Frauenfeld. (Photo : archives/Georges Henz)

Une deuxième défaite consécutive pour le HC Franches-Montagnes. Quelques jours après son revers contre le leader Seewen, la formation de MyHockey League s’est inclinée 2-1 mercredi soir à Frauenfeld. Mené 2-0 à la mi-match, le HCFM n’a pas pu revenir au score. Il a toutefois réduit l’écart à la 36e par l’intermédiaire de Thomas Devesvre. La fin de la rencontre a été agitée. Deux pénalités de match pour bagarre, une de chaque côté, ont été attribuées par les arbitres sur le coup de sifflet final.

Les hommes de Gary Sheehan reculent à la 4e place du classement avec ce revers. Ils possèdent trois longueurs de retard sur la 1re place. /fwo


 

