Le HC Franches-Montagnes trébuche à Frauenfeld

Une deuxième défaite consécutive pour le HC Franches-Montagnes. Quelques jours après son revers contre le leader Seewen, la formation de MyHockey League s’est inclinée 2-1 mercredi soir à Frauenfeld. Mené 2-0 à la mi-match, le HCFM n’a pas pu revenir au score. Il a toutefois réduit l’écart à la 36e par l’intermédiaire de Thomas Devesvre. La fin de la rencontre a été agitée. Deux pénalités de match pour bagarre, une de chaque côté, ont été attribuées par les arbitres sur le coup de sifflet final.

Les hommes de Gary Sheehan reculent à la 4e place du classement avec ce revers. Ils possèdent trois longueurs de retard sur la 1re place. /fwo