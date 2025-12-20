Le HC Franches-Montagnes corrige le dernier du classement

C’est ce qui s’appelle terminer l’année en beauté. Pour son ultime match de championnat en 2025, le HC Franches-Montagnes a facilement disposé d’Oberthurgau. La formation taignonne a étrillé la lanterne rouge de MyHockey League 12-1 samedi soir. Le HCFM a pris les devants sur la glace thurgovienne dès la 4e minute grâce à Thomas Devesvre. Les hommes de Gary Sheehan ont ensuite enfilé les buts pour mener 5-0 après 20 minutes. Leur adversaire a sauvé l’honneur à la 33e pour inscrire le 8-1. Au terme du 2e tiers, le score était de 9-1 en faveur des Francs-Montagnards qui ont encore marqué trois buts supplémentaires lors de la dernière période.

Huit joueurs différents ont inscrit leur nom à la liste des buteurs du côté du HCFM, dont Nils Sejejs et Lee Roberts qui ont chacun réalisé un triplé. Cette troisième victoire d’affilée permet aux « sang et or » de terminer l’année à la 3e place du classement avec deux points de retard sur le dauphin Huttwil et six longueurs sur le leader Seewen. Le HC Franches-Montagnes retrouvera le championnat le 7 janvier à Thoune. /nmy