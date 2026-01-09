Le HC Franches-Montagnes perd son dernier rempart

C’est un vrai coup dur pour le HC Franches-Montagnes. Le club jurassien de MyHockey League annonce ce vendredi soir la blessure de son gardien Hugo Cerviño. Le portier de 23 ans a été touché lors du match de mercredi dernier à Thoune et souffre d’une déchirure musculaire au niveau des adducteurs. Il sera indisponible pendant au minimum trois semaines, selon le communiqué du HCFM. L’équipe entrainée par Gary Sheehan devra donc se passer de son dernier rempart qui a disputé 19 des 24 matches de championnat cette saison, faisant de lui le gardien le plus utilisé de MyHockey League. Hugo Cerviño a notamment le plus grand nombre de blanchissages avec quatre rencontres sans encaisser le moindre but. Et avec une moyenne de 2,06 réussites concédées par match, il est le troisième meilleur portier de la ligue dans ce domaine.

Pour le suppléer, le HCFM a fait appel à Ludovic Hauser. Ce dernier est mis à disposition par Fribourg-Gottéron. Il a déjà porté le maillot taignon à quatre reprises cette saison. Le club franc-montagnard indique toutefois être « activement à la recherche d’un gardien remplaçant. »





Un autre joueur à l’infirmerie mais un nouvel attaquant débarque

Le HC Franches-Montagnes communique aussi l’absence de Jérémy Chèvre pour une durée d’au minimum deux mois. L’attaquant de 21 ans prêté par le HC Ajoie souffre d’une fracture à l’épaule contractée lors d’un match disputé avec les juniors du HCA. Mais le HCFM a déjà trouvé un renfort pour le remplacer. Jayson Ren s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les « sang et or ». L’attaquant prévôtois de 22 ans arrive du HC Arosa en Swiss League avec qui il a disputé 23 rencontres pour deux buts et trois assits. /comm-nmy