Le HCFM maîtrise son sujet face à Langenthal et grimpe au classement

Le HC Franches-Montagnes a battu les Bernois 3-0 samedi soir à Saignelégier et se hisse à la 2e place de MyHockey League.

Le HCFM a enchainé une 5e victoire de suite en championnat samedi contre Langenthal. (Photo archives : Georges Henz). Le HCFM a enchainé une 5e victoire de suite en championnat samedi contre Langenthal. (Photo archives : Georges Henz).

Le HC Franches-Montagnes lance parfaitement son année devant son public en MyHockey League. Pour son premier match à domicile en 2026, il a dominé Langenthal 3-0 samedi soir à Saignelégier. Après un premier tiers équilibré et quelques belles occasions manquées, le HCFM a fait sauter le verrou bernois grâce à son Top Scorer. Arnaud Schnegg, à peine rentré sur la glace, a récupéré la rondelle à la ligne bleue pour se présenter seul face au gardien adverse et ouvrir le score à la mi-match. Les hommes de Gary Sheehan ont doublé la mise par l’intermédiaire de Tanguy Maillard, auteur d’une frappe lointaine et puissante au premier poteau qui a fait mouche à la 37e. Et puis Karim Bouchareb a parachevé la prestation maîtrisée des « sang et or » en inscrivant le 3-0 à la 58e en profitant d’un rebond à proximité du but.

Les Francs-Montagnards ont donc empoché la victoire tout en gardant leur cage inviolée. Et ce, alors que le gardien titulaire habituel, Hugo Cerviño, est blessé. Sa doublure, prêtée jusqu’à la fin de la saison par les U21 de Fribourg-Gottéron, a su se montrer à la hauteur. Ludovic Hauser a blanchi et a même été élu homme du match. « C’est toujours plus facile quand le gardien fait les premiers arrêts et les arrêts importants. Après il y a une confiance qui se donne », réagit le portier qui profite aussi d’une ambiance sereine dans cette équipe qui tourne fort.

Ludovic Hauser : « Derrière ils m’ont bien aidé donc c’est une vraie victoire d’équipe. »

Ecouter le son

Car grâce à cette performance, le HCFM enregistre un 5e succès consécutif et grimpe à la 2e place du classement avec trois points de retard sur le leader Seewen qui a toutefois disputé un match de moins que les Taignons. /nmy


