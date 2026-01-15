Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Le HCFM est à égalité avec Seewen en haut du classement grâce à son succès 4-2 mercredi soir ...
Le HCFM est à égalité avec Seewen en haut du classement grâce à son succès 4-2 mercredi soir dans la patinoire des Soleurois.

Tanguy Maillard a parachevé le succès taignon en inscrivant le 4e but du HCFM. (Photo archives : Damien Carnal). Tanguy Maillard a parachevé le succès taignon en inscrivant le 4e but du HCFM. (Photo archives : Damien Carnal).

Le HC Franches-Montagnes est co-leader de MyHockey League. Il est revenu à hauteur de Seewen mercredi soir grâce à sa victoire dans le choc au sommet 4-2 sur la glace des Soleurois qui comptent toutefois un match de moins que les Taignons. Le HCFM a pourtant patiné après le score dès la 10e minute avant d’égaliser par son Top Scorer Arnaud Schnegg à la 25e et de prendre les devants 5 minutes plus tard grâce à sa récente recrue Ren Jayson. Seewen est toutefois revenu au score à la 33e mais Nils Sejejs a redonné l’avantage aux « sang et or » à la 38e minute de jeu. Les joueurs de Gary Sheehan ont ensuite tenu leur os et ont même augmenté leur marge suite à la réussite de Tangy Maillard à la 42e. Le HCFM est invaincu en 2026 avec trois victoires et engrange même un 6e succès de suite en championnat. Il reste quatre matches à disputer avant la fin de la saison régulière alors que le HCFM est déjà assuré de jouer les play-off. /nmy


 

