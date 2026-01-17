Le HC Franches-Montagnes a joué à se faire peur. Après avoir battu le leader Seewen mercredi, les Jurassiens ont dû attendre les dernières minutes du match pour prendre le meilleur 4-2 sur l’avant-dernier de MyHockey League Bülach samedi à Saignelégier. Ils se sont faits les auteurs d’un début de rencontre idéal en ouvrant la marque après seulement 26 secondes de jeu par Lorin Froidevaux, tandis que Mathieu Brahier a doublé la mise à la 9e. Les Zurichois sont revenus à égalité en faisant trembler les filets du portier taignon Ludovic Hauser deux fois en l’espace de 25 secondes. L’équipe de Gary Sheehan est finalement parvenue à passer l’épaule grâce à des réussites de Théo Beglieri à la 55e, puis d’Arnaud Schnegg dans la cage vide à la 58e. Le HCFM reste dauphin avec le même nombre de points que le premier, mais un match de plus au compteur. /emu
Le HC Franches-Montagnes toussote avant de passer l’épaule
Les Taignons ont battu Bülach 4-2 samedi à domicile en MyHockey League.
RFJ
