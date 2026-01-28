Le grand huit du HCFM

Le HC Franches-Montagnes ne sait plus perdre. Il a gagné mercredi soir son huitième match de rang en MyHockey League.

Le HC Franches-Montagnes peut exulter : il vient de signer une huitième victoire de rang. (Photo : archives Damien Carnal) Le HC Franches-Montagnes peut exulter : il vient de signer une huitième victoire de rang. (Photo : archives Damien Carnal)

Un dernier tiers-temps de feu porte le HC Franches-Montagnes en MyHockey League. Les Taignons ont gagné 6-4 à Dübenforf, mercredi soir. Mené 3-1, puis 4-2 à l’issue des 40 premières minutes de jeu, le HCFM a signé une dernière période d’anthologie pour renverser les Alémaniques et cultiver sa série victorieuse. En dix minutes, les hommes de Gary Sheehan ont rétabli la parité puis pris l’avantage avant de clore les débats dans la cage vide. Auteurs respectivement de quatre et de trois points, Arnaud Schnegg et Colin Loeffel ont été les grands artisans du succès jurassien. Franches-Montagnes a aussi pu s’appuyer sur son jeu de puissance qui lui a permis de marquer trois réussites. Le tournant du match eut lieu en début de troisième tiers-temps. Alors qu’ils menaient 4-2, les Zurichois ont bénéficié d’une supériorité numérique. Cette situation aurait pu leur permettre de s’envoler mais elle a, au contraire, précipité leur chute. Loris Masini a marqué à 4 contre 5 et a ouvert la voie à la folle remontée des Jurassiens. Au classement, le HCFM compte le même nombre de points que Seewen (ndlr : qui a perdu 4-1 contre Thoune mercredi) en tête de la hiérarchie. Il reste deux matches à disputer avant les séries finales. « Franches » est assuré de terminer sur le podium du championnat régulier. /mle


 

