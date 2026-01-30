Le HCFM prépare son effectif pour les play-off

Le HC Franches-Montagnes étoffe son contingent en vue des play-off de MyHockey League qui démarreront le 21 février. A deux journées de la fin de la saison régulière, le club franc-montagnard a annoncé ce vendredi soir l’engagement de deux renforts en provenance d’Oberthurgau, la lanterne rouge de Myhockey League. Le gardien formé à Zurich Noah Paixão et le robuste défenseur formé à Martigny Ziyad Boukamel rejoignent le HCFM, co-leader du championnat. Ces deux recrues de 22 ans seront disponibles dès la fin de la saison régulière le 7 février prochain.





Un effectif à remplumer

Ces joueurs doivent permettre aux Francs-Montagnards de pallier les absences et les convalescences de plusieurs joueurs blessés. Le portier Hugo Cerviño, touché aux adducteurs en début d’année, va revenir progressivement au jeu alors que son remplaçant provisoire Ludovic Hauser retournera chez les juniors de Fribourg pour disputer les séries éliminatoires. « Il restera à disposition du HCFM en cas de besoin », nous a indiqué le directeur sportif taignon Michaël Röthenmund. Et toujours dans les cages, les « sang et or » restent privés de Kilian Bernasconi qui n’est pas encore remis d’une blessure au dos.

Le HC Franches-Montagnes déplore aussi les absences d’Anthony Tomat touché à un doigt, Lionel Girardin blessé au coude et Thomas Devesvre qui souffre d’une déchirure musculaire. Aucune date précise de retour n’est pour l’heure connue pour ces joueurs. Le HCFM pourra toutefois compter sur Maxime Wälti qui s’est récemment remis d’une commotion. /comm-nmy