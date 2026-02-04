Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Les hockeyeurs taignons se sont inclinés à Huttwil 4-1 mercredi soir. Ils perdent ainsi leur ...
Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Les hockeyeurs taignons se sont inclinés à Huttwil 4-1 mercredi soir. Ils perdent ainsi leur deuxième place au classement de MyHockey League.

Arnaud Schnegg est le seul buteur du HCFM. (Photo : Damien Carnal). Arnaud Schnegg est le seul buteur du HCFM. (Photo : Damien Carnal).

Le HC Franches-Montagnes rate une précieuse occasion de prendre les rênes du championnat de MyHockey League. Alors que le leader Seewen a perdu un point mercredi soir, le HCFM n’a pas su en profiter pour passer devant, puisqu’il s’est incliné à Huttwil 4-1. Cette mauvaise opération fait même perdre un rang aux Taignons qui occupent désormais la 3e place, au profit de leur adversaire du soir qui passe devant. Le HCFM n’a pas vraiment eu droit au chapitre. Il était déjà mené 3-0 à la mi-match. Il n’a donc fait qu’essayer de recoller au score durant tout le match. Seul Arnaud Schnegg a su trouver le chemin des filets. Franches-Montagnes possède ainsi deux points de retard sur le leader, alors qu’il ne reste qu’une rencontre à disputer avant la fin de la saison régulière. /lge


 

