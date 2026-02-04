Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Le HC Franches-Montagnes rate une précieuse occasion de prendre les rênes du championnat de MyHockey League. Alors que le leader Seewen a perdu un point mercredi soir, le HCFM n’a pas su en profiter pour passer devant, puisqu’il s’est incliné à Huttwil 4-1. Cette mauvaise opération fait même perdre un rang aux Taignons qui occupent désormais la 3e place, au profit de leur adversaire du soir qui passe devant. Le HCFM n’a pas vraiment eu droit au chapitre. Il était déjà mené 3-0 à la mi-match. Il n’a donc fait qu’essayer de recoller au score durant tout le match. Seul Arnaud Schnegg a su trouver le chemin des filets. Franches-Montagnes possède ainsi deux points de retard sur le leader, alors qu’il ne reste qu’une rencontre à disputer avant la fin de la saison régulière. /lge