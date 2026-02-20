HCFM : « On peut dire que la saison commence samedi »

Les choses très sérieuses vont commencer pour le HC Franches-Montagnes qui joue son premier match de play-off de MyHockey League ce samedi. Duel face à Langenthal à 17h à Saignelégier en quart de finale. Ambitions et état des troupes avec le directeur sportif Michaël Röthenmund, invité de « La Matinale ». Si le HCFM a terminé 2e de la saison régulière alors qu’il visait un top 6, la satisfaction n’est pas encore complète : « On est très satisfait de la saison, on a été régulier sur tout le championnat. Mais c’est vrai que l’objectif, c’est de passer un tour de play-off donc un peu dire que la saison pour nous commence samedi », assure le directeur sportif. L’adversaire des Taignons en quart de finale, Langenthal, est issu des play-in et a perdu ses trois duels face au HCFM. « Langenthal reste une des grosses équipes du championnat. Pour moi, Langenthal a loupé son championnat et peut se sauver sur ce premier tour », estime Michaël Röthenmund dont l’équipe entame samedi cette série qui se joue au meilleur des cinq matches.

