HCFM : « On peut dire que la saison commence samedi »

Le directeur sportif du HC Franches-Montagnes, Michaël Röthenmund, a présenté les ambitions de son équipe à la veille du début des play-off de MyHockey League.

Le HC Franches-Montagnes veut passer le premier tour des play-off. (Photo : archives, Damien Carnal.) Le HC Franches-Montagnes veut passer le premier tour des play-off. (Photo : archives, Damien Carnal.)

Les choses très sérieuses vont commencer pour le HC Franches-Montagnes qui joue son premier match de play-off de MyHockey League ce samedi. Duel face à Langenthal à 17h à Saignelégier en quart de finale. Ambitions et état des troupes avec le directeur sportif Michaël Röthenmund, invité de « La Matinale ». Si le HCFM a terminé 2e de la saison régulière alors qu’il visait un top 6, la satisfaction n’est pas encore complète : « On est très satisfait de la saison, on a été régulier sur tout le championnat. Mais c’est vrai que l’objectif, c’est de passer un tour de play-off donc un peu dire que la saison pour nous commence samedi », assure le directeur sportif. L’adversaire des Taignons en quart de finale, Langenthal, est issu des play-in et a perdu ses trois duels face au HCFM. « Langenthal reste une des grosses équipes du championnat. Pour moi, Langenthal a loupé son championnat et peut se sauver sur ce premier tour », estime Michaël Röthenmund dont l’équipe entame samedi cette série qui se joue au meilleur des cinq matches. 

Entretien avec Michaël Röthenmund à la veille des play-off.

