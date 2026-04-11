Adieux et au revoir au HC Ajoie

Le cœur était serré dans les poitrines du HC Ajoie. La soirée de fin de saison du club jurassien de National League s’est déroulée vendredi soir à la patinoire de Porrentruy. Plusieurs joueurs, qui quittent le HCA, ont fait leurs adieux aux dirigeants et supporters, rendant l’instant émotionnel. Pierre-Edouard Bellemare rend son chandail « jaune et noir » après un an et demi en Ajoie. Le Français de 41 ans, qui compte plus de 700 matches de NHL dans sa carrière, prévoit de retourner aux Etats-Unis et d’intégrer le staff d’une équipe. « Je vais parler avec ces clubs et voir ce qu’ils pourraient trouver d’intéressant en moi », précise l’attaquant. Pierre-Edouard Bellemare se dirige avec sa famille vers la Floride. Il quitte toutefois l’Ajoie avec un pincement au cœur. « Les gens nous ont tellement bien accueilli », remercie-t-il.
Pierre-Edouard Bellemare : « Il y a de grandes chances que je me retrouve à rester dans le hockey. »
Tout comme le Français, Jannik Fischer prend lui aussi sa retraite, alors que Niklas Friman quitte le club et Arno Nussbaumer s’en va du côté de Langnau. Mais l’avenir de nombreux joueurs restent en suspens, dont celui d’éléments emblématiques comme Reto Schmutz et Bastien Pouilly. Parmi les incertitudes, il y a le cas de Jonathan Hazen. Le Canadien porte le maillot des « jaune et noir » depuis 10 ans. Malgré le flou autour de sa situation, il « aimerait bien rester ici ». /mle-nmy