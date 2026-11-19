Jonathan Hazen a joué 11 saisons avec le maillot des « jaune et noir ». Une aventure qui a pris fin lors du dernier exercice. À ce moment là, l’attaquant a songé à ranger ses patins mais l’appel de la glace était trop fort. « Après quelques semaines, on s’ennuie un peu du hockey et je me suis dit : "pourquoi pas une petite dernière ?" », explique le natif de Val-Bélair. Jonathan Hazen souhaitait également terminer sa carrière sur une note plus positive : « J’ai eu des moments difficiles dans le Jura les deux dernières années. Je ne voulais pas finir comme ça. »





Une nouvelle aventure et des adaptations

Jonathan Hazen est donc arrivé dans un nouvel environnement il y a deux mois. Il a été contacté par Viège pour pallier l’absence du Suédois Adam Brodecki. Une aubaine pour l’attaquant de 36 ans : « C’est merveilleux pour moi. C’est une équipe qui peut aller très loin et je veux finir du bon pied. » L’adaptation du Québécois se passe « très bien ». Il a toutefois connu des dernières semaines un peu plus compliquées. « J’essaie de me trouver encore un peu », analyse l’ancien Ajoulot. Jonathan Hazen, loin de sa famille, ressent aussi un manque dans son quotidien : « Je m’ennuie beaucoup mais on essaie de s’appeler le plus souvent possible. »

Le Québécois n’oublie pas ses attaches dans le Jura. Il explique qu’il passera les fêtes de fin d’année en famille auprès de ses proches dans la région. D’ici là, Jonathan Hazen, sous contrat à Viège jusqu’à la fin du mois de novembre, espère pouvoir signer une prolongation pour la fin de la saison. /gjo-cra-fwo