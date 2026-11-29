Sierre a retrouvé des couleurs en dominant les GCK Lions à Graben 3-2 tab dimanche en Swiss League. Mais les Valaisans sont désormais à portée de La Chaux-de-Fonds, vainqueur 5-2 d'Arosa aux Mélèzes.

Menés 2-0 après 40 minutes, les hommes de Chris McSorley ont arraché la prolongation grâce aux buts de Maxime Montandon (47e, à 5 contre 4) et de Jayden Halbgewachs (52e). Ils ont ensuite remporté les tirs au but 4-2, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives.

Avec 44 points, Sierre pointe à deux longueurs du leader Viège, victorieux à Bellinzone (4-0) et qui compte un match de moins. Mais le champion de Swiss League en titre voit également la concurrence se rapprocher, car les Chaux-de-Fonniers (3es) ne sont plus qu'à trois points, tout comme Bâle, défait 3-2 tab à Olten dimanche.

Enfin, Coire s'est incliné au bout du suspense 6-5 contre Thurgovie.

/ATS