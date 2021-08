Le SHC Rossemaison ne laisse aucune chance aux Bienne Seelanders

Le SHC Rossemaison s’est mis en mode rouleau compresseur face aux Bienne Seelanders jeudi soir dans le championnat de Ligue A d’inline hockey. Les Jurassiens l’ont emporté 17-2 au Forum Biwi. Il n’y a donc pas eu photo dans cette partie.

Les Biennois n’auront connu qu’un seul bonheur : celui d’ouvrir le score. Mais dès la 8e minute de jeu, les Mustangs ont enclenché le turbo pour enfiler les buts comme des perles. Au classement, Rossmaison est 2e (4 matches/10 points), alors que les Bienne Seelanders occupent le 8e rang (4/1).

Les buteurs : C. Stemer (4), V. Stemer (2), Neukomm (5), Studer, Merçay (2), Simon, Mestre et Choffat pour Rossemaison ; Kollros et Estevez pour les Seelanders. /rch