Un heureux et trois déçus

Rossemaison sourit tandis qu’Ajoie, Bienne Seelanders et Bienne Skater 90 grimacent. Les Rossignols ont disposé de Givisiez 11-6 samedi à domicile en Ligue A d’inline hockey. Un succès qui s’est dessiné dans le premier tiers puisque les joueurs de Hans-Ueli Roethlisberger ont mené 5-0 après moins de quinze minutes de jeu avant d’encaisser deux réussites adverses. Les Rossignols ont inscrits trois buts supplémentaires pendant la deuxième période. Givisiez a fait trembler les filets 1’’ avant la sirène. Le troisième tiers a été plus disputé. Chaque formation a inscrit trois buts. Durant la rencontre, sept joueurs différents du SHCR ont inscrit leur nom à la liste des buteurs. Les Rossignols ont remporté leurs cinq matches disputés depuis le début de la saison. Ils reviennent à trois points du leader avec deux matches en moins.





Le bas du classement pour Ajoie et les Biennois

Le SHC Ajoie a mordu la poussière. Les Ajoulots ont perdu 4-1 contre Sayaluca à Fontenais. Ils ont pourtant ouvert le score à la 14e minute pour se retrouver devant après le premier tiers. Mais les Jurassiens ont encaissé deux buts lors des deux périodes suivants. Un revers qui place le SHCA à l’avant-dernier rang de la hiérarchie. La formation ajoulote a deux points d’avance sur la lanterne rouge alors qu’elle a disputé trois rencontres de plus.

Bienne Skater 90 a lourdement chuté 12-2 contre Rolling Aventicum samedi. Sur la piste des Vaudois, les Seelandais ont encaissé cinq buts avant d’ouvrir leur compteur à la 25e. Leur adversaire a encore trouvé la faille à sept reprises tandis que BS 90 n’a réussi qu’une fois à tromper la vigilance du gardien. Bienne Skater 90 est 9e avec deux longueurs d’avance sur la lanterne rouge mais avec deux matches en plus.

Une défaite aussi pour Bienne Seelanders. Les Biennois se sont inclinés 9-2 contre Léchelles à domicile. Menés 2-0 dans le premier tiers, ils ont réduit l’écart à la 18e. En deuxième période, les protégés de Florent Christan ont encaissé trois buts supplémentaires. Dans le dernier tiers, trois nouvelles réalisations de Léchelles sont venues saler l’addition avant que les Biennois ne marquent leur deuxième but de la rencontre. Le dernier mot est toutefois revenu aux Fribourgeois avec un clou planté à 3’16 de la sirène finale. Au classement, Bienne Seelanders occupe le 8e rang avec sept points de retard sur le podium et à cinq points de la lanterne rouge en ayant joué un match de plus.