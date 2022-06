Rossemaison et Buix déroulent

Les Jurassiens ont sorti l’artillerie lourde ce samedi en Ligue Nationale A d’inline hockey. A commencer par le SHC Rossemaison qui a étrillé Rolling Aventicum 12-2 au Forum Biwi. Les Mustangs ont marqué trois buts lors de chacune des deux premières périodes pour mener 6-2 à l’orée du dernier tiers durant lequel ils ont déroulé pour ajouter six buts supplémentaires. Vincent Stemer s’est offert un triplé, Jérôme Choffat et Alexis Neukomm un doublé tandis que Louis Merçay, Bastien Studer, Gauthier Choffat, Julien Turberg et Fabio Mestre ont aussi marqué. Grâce à ce succès, le neuvième en 11 rencontres, Rossemaison reste 3e mais revient à 5 points du leader Malcantone qui compte trois matches de plus.





Buix s’envole dans le dernier tiers

Le SHC Buix s’est lui aussi aisément imposé 10-3 sur la piste de Bienne Skater 90. Les Gravalons ont pourtant été accrochés durant la première demi-heure (2-2 à la mi-match) avant d’inscrire la bagatelle de huit buts en 21 minutes. Arthur Pouilly s’est particulièrement illustré avec un quintuplé, Gaëtan Châtelain et Hugo Meusy ont signé un doublé et Julien Châtelain y est aussi allé de son but. Le SHC Buix grappille une place et remonte à la sixième place du classement provisoire. /jpi